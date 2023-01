OL - Metz : horaires, diffusion TV, avant-match

Ce samedi, l’OL fait son entrée en lice dans la Coupe de France. En 32es de finale, les Lyonnais accueillent le FC Metz. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - Metz.

L’avant-match

Une semaine après la désillusion du jour de l’An, l’OL retrouve le Parc OL, en Coupe de France cette fois-ci. On avait quitté les joueurs de Laurent Blanc sur une défaite contre Clermont en toute fin de match et la semaine qui a suivi n’a pas été de tout repos. Entre la signature de Dejan Lovren et la mini crise qui s’est installée, les Lyonnais ont une revanche à prendre face à leurs supporters.

Distancé en Ligue 1, l’OL peut voir cette Coupe de France comme un moyen peut-être plus rapide mais tout aussi aléatoire d’arriver à l’objectif de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine. Le parcours est long et il commence face au FC Metz. Le club messin a été relégué à la fin de la saison dernière et est actuellement 6e à 6 points de la seconde place. Dans le camp lorrain, on n’a pas fait dans la langue de bois, la montée reste l’objectif principal mais on ne crachera pas sur un exploit à Décines.

A quelle heure se joue OL - Metz ?

Avec cinq succès dans la compétition dont le dernier en 2012, l’OL aimerait bien mettre un terme à cette décennie de disette. Le match du rachat en cette nouvelle année sera jouera donc ce samedi 7 janvier et débutera à 15h30. Idéal pour passer un après-midi en famille. C’est Mr Florent Batta qui donnera le coup d’envoi de ce 32e de finale.

Sur quelle chaîne voir OL - Metz ?

A la différence des Fenottes qui ne seront pas diffusées samedi, il y aura l’embarras du choix pour observer les hommes de Laurent Blanc. Avec l’arrivée de beIN Sports comme diffuseur de la Coupe de France, il sera possible de le regarder sur Max 4 pour voir la rencontre de la 1re à la 90 minutes (ou plus) autrement ce sera un multiplex sur la chaîne principale de beIN Sports. Le dispositif sera le même sur France TV avec un multiplex ou alors en intégralité sur France 3 Régions.