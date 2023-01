OL : le souffle d'une nouvelle fracture se fait sentir

Suite au communiqué commun des Bad Gones et Lyon 1950, l’impatience s’est installée dans l’environnement lyonnais. A deux jours de recevoir Metz en Coupe de France, l’OL est de nouveau proche d'une crise institutionnelle.

Leur silence avait été interprété comme une forme de désaveu, comme si voir l’OL se morfondre dans la médiocrité était devenu une banalité pour les supporters lyonnais. Finalement, la défaite contre Clermont au lendemain du réveillon du Nouvel An a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ayant eu besoin de deux jours pour digérer ce septième revers de la saison et trouver les bons mots pour les maux du club, les Bad Gones et Lyon 1950 ont décidé de sortir du silence pour taper du poing sur la table. Le communiqué commun a plutôt été salé mais traduit une situation qui n’est finalement pas nouvelle.

A l’heure où l’OL s’enfonce dans le ventre mou de la Ligue 1, l’envie serait de voir la direction sportive monter au créneau, mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Il y a bien eu des réunions comme celle au lendemain du revers contre Monza mais force est de constater que ces prises de parole en interne n’ont aucun effet. Les promesses estivales ne sont déjà qu’un lointain mirage et que le navire a besoin d’un capitaine. Laurent Blanc, comme ses prédécesseurs, se rend compte que le chantier est énorme et ne peut être la solution miracle. Après Clermont, hormis Anthony Lopes, ce fut silence radio dans les entrailles du Parc OL et c’est peut-être là que le bât blesse.

"A l’époque, on savait quand le président n’était pas content. En plus de nous le dire dans le vestiaire, il le disait dans le presse, s'est remémoré Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Il prenait la globalité du groupe en général, il ne citait pas nommément les joueurs mais à partir du moment où il citait un joueur, ce n’était pas bon mais il savait recadrer, nous mettre devant nos responsabilités et activer les bons leviers."

Les supporters veulent des actes et non des paroles

Aujourd’hui, le président lyonnais s’est mis en retrait à l’image de la passation de pouvoir à la tête du club et le rachat par John Textor. Le nouvel actionnaire peut-il apporter cette mentalité américaine où on ne prend pas de pincette pour tout changer ? A l’heure où le bateau coule doucement mais sûrement, le flou artistique concernant les rôles de chacun dans l’organigramme lyonnais se fait encore plus inquiétant. Qui pour parler du football à la place du président Aulas et ses 74 ans ? L’heure n’est pas à la nostalgie mais en sa qualité de directeur sportif, Juninho avait pris ce rôle, peut-être un peu trop à coeur. Depuis son départ, le Brésilien n’a pas été remplacé et le triumvirat Aulas - Ponsot - Cheyrou a pris la relève sans vraiment la prendre.

Tout n’était pas tout rose avec l’ancien n°8 lyonnais mais il avait au moins le mérite de dire certaines choses publiquement comme ce reproche d’un état d’esprit défaillant. C’était en 2019 et trois ans après les choses n’ont pas changé. Comme l’ont si bien dit les Bad Gones et Lyon 1950, "quatre changements d’entraîneurs ne semblent pas avoir eu d’effet sur la motivation, l’investissement, le jeu, l’esprit d’équipe." Comme souvent, les joueurs assurent s’être dits les choses. Seulement ce discours a été entendu plus d’une fois depuis des mois voire des années. La remise en question n’a pas forcément lieu d’être avec des formations et places de titulaires presque assurées.

Une remise en question vraiment possible ?

Blanc réclame plus de concurrence et ce n’est pas anodin comme pourrait le dire le chef de la cellule de recrutement. L'émulation ne semble plus exister dans ce groupe en fin de parcours et cristallise désormais les tensions autour du club. L'entrée des remplaçants dimanche contre Clermont n'a clairement pas été à la hauteur du niveau que devrait exiger un club comme l'OL. Même l'entraîneur lyonnais a paru surpris "croyant naïvement que tous les joueurs étaient à 100% dans le projet". De quoi pousser Nicolas Puydebois à dire qu'"il y a une forme de lassitude qui s’installe entre les supporters et les joueurs. Un manque d’exigence au sein même du club." A force de s’enfermer dans un certain confort, l’environnement lyonnais a presque appris à l’accepter sans broncher. Voir un club comme l’OL ne rien gagner depuis dix ans n’a rien de normal.

Quand les deux groupes de supporters estime que le "moindre sifflet tétanise les joueurs, la moindre banderole leur fait trembler les jambes", le climat qui règne à Lyon est pourtant loin d’être celui observé à Marseille par exemple. A Lyon, les promesses d’un futur radieux avec le retour d’anciens de la maison et d’une culture locale et de la gagne avaient redonné un certain espoir. Seulement, les supporters ont appris à ne plus boire ces belles paroles et la première partie de saison leur a donné raison. L’envie de bien faire est très certainement là, reste désormais à le prouver sur le terrain. La balle est entre les mains de joueurs et des dirigeants qui l’ont eue plus d’une fois ces derniers mois. De quoi se demander si un retour à la normale peut intervenir dans les six prochains mois…