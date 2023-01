Ce lundi a marqué le retour de votre émission "Tant qu'il y a aura des Gones" après la pause de Noël. L'équipe de TKYDG est revenue sur la défaite contre Clermont mais aussi le mercato avec l'arrivée de Dejan Lovren.

Après la dinde de Noël et les cotillons du 31 décembre, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" a fait son retour ce lundi. Et il y avait des choses à dire après seulement une semaine d’absence ! Avec comme invité Maxence Rissoan, speaker du LOU et de l’ASVEL, l’équipe de TKYDG a repris ses bonnes habitudes pour décrypter l’actualité de l’Olympique lyonnais. Dans la première partie de l’émission, il a bien évidemment été question de la reprise de la Ligue 1 pour les Lyonnais.

Après une victoire probante à Brest, les joueurs de Laurent Blanc ont vite oublié leurs bonnes résolutions et ont mordu la poussière à domicile contre Clermont. Cette défaite a de nouveau mis en lumière les travers lyonnais avec des joueurs expérimentés pas au niveau, un manque de caractère pointé du doigt par Laurent Blanc depuis quelques semaines. L’entraîneur lyonnais n’est d’ailleurs pas exempt de tous reproches dans cette défaite avec des choix de remplacements discutables et discutés.

Pourra-t-il enfin inverser la tendance grâce au mercato ? Vingt-quatre heures après l’ouverture du marché, l’OL tient déjà une première recrue avec le revenant Dejan Lovren. Du neuf avec du vieux, une solution viable ? L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" en a débattu avec son invité Maxence Rissoan dont la dernière partie de l'émission lui a été consacrée. Le speaker a fait le buzz lors de la Coupe du monde au Qatar avec une intervention sur la télé espagnole et est revenu sur son métier.