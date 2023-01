OL : c’est l’heure de la reprise pour les Fenottes

Après quinze jours de vacances, les joueuses de l’OL sont de retour à l’entraînement ce mardi. Avec en ligne de mire le match de Coupe de France contre Rodez, samedi (14h30).

Un repos bien mérité mais assez court. Après six premiers mois intenses avec la D1 féminine et la Ligue des champions, les joueuses de l’OL ont eu le droit à une quinzaine de jours de repos après la qualification contre la Juventus Turin. Deux semaines pour recharger les batteries et être d’attaques pour la seconde partie de saison qui s’annonce toute aussi concentrée. Entre la course au titre de championne et une phase finale de Ligue des champions corsée, l’heure sera au dépassement de soi chez les Fenottes.

En attendant de penser à tout ça, Sonia Bompastor et ses joueuses vont se retrouver ce mardi pour la reprise de l’entraînement. Les Lyonnaises ne vont pas trop avoir le temps de cogiter et vont devoir rapidement monter en température. Avant un mini-stage et la reprise du championnat à Soyaux, l’OL va se déplacer à Rodez pour les 16e de finale de Coupe de France, samedi (14h30).