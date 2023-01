OL : le coup de gueule des Bad Gones et Lyon 1950

Face à la situation sportive de l’OL, les deux groupes de supporters, Bad Gones et Lyon 1950, ont décidé de sortir du silence. Ils promettent des "actions futures" si rien ne s’arrange au cours de la seconde partie de saison.

Avant que le rachat de l’OL ne soit officialisé, John Textor avait cristallisé l’attention des supporters ces derniers mois. Quand bien même le bateau sportif tanguait avec Peter Bosz, les nombreux reports de la vente avait presque eu en partie raison de cette crise sur le terrain. Désormais, il n’existe plus rien pour cacher cette réalité et mercredi les supporters ont décidé de sortir du silence. Dans un communiqué commun, les Bad Gones et Lyon 1950 ont choisi de tirer la sonnette d’alarme face à la situation alarmiste du club depuis maintenant des mois. La défaite (0-1) contre Clermont ayant été la goutte de trop, les deux groupes de supporters ont fait part de leur mécontentement, estimant que leur "confiance dans ce simili-projet avait été sérieusement entamée".

De Bruno Cheyrou à Vincent Ponsot en passant par les joueurs, tous sont désormais dans le collimateur même les "recrues estivales estampillées ADN OL" que peuvent être Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso "sans véritable plus value". "A l'exception de quelques-uns, (...) nous avons droit à un défilé de mecs suffisants, sans caractère, sans âme, et qui se complaisent dans la médiocrité entre deux prises de paroles pour expliquer ''qu'ils ont compris', 'qu'ils ont parlé'... " Si les Bad Gones et Lyon 1950 promettent qu’ils ne feront pas de boycott comme la saison dernière, ils ne resteront pas pour autant les bras croisés, assurant que "ce communiqué sera toutefois le point de départ de futures actions. Et parce que le déclin de l'OL ne peut durer plus longtemps, nous agirons différemment en ciblant les personnes que nous considérons comme étant responsables de cette situation."