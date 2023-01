OL : Johann Lepenant maitre de la récupération

Parmi les cinq joueurs de l’OL qui récupère le plus de ballons, Johan Lepenant est celui qui affiche le meilleur ratio. Le jeune milieu récupère un ballon toutes les 10 minutes qu’il passe sur le terrain.

S’il y a bien une chose qui n’a pas été ratée sur le recrutement estival, c’est bien cette arrivée. Sur les conseil d’Alain Caveglia, l’OL est allé chercher Johann Lepenant à Caen. Une nouvelle étape dans la jeune carrière du milieu de terrain qui n’avait connu que la Ligue 2. D’abord venu pour faire le nombre et apprendre dans l’effectif lyonnais, Lepenant a profité des physiques fluctuants de certains pour gratter du temps de jeu et devenir presque iintouchable sous Peter Bosz. Les choses se sont un peu gâtées sous Laurent Blanc, l’entraîneur le laissant en tribune puis sur le banc à son arrivée mais il apprécie sa capacité à défendre en avançant.

Dans ce rôle de harceleur, Johann Lepenant partage la tâche avec Maxence Caqueret et les deux se disputent une place de titulaire. Avec 863 minutes depuis le début de la saison, l’ancien Caennais reste en retrait de son ainé mais c’est bien lui qui récupère le plus de ballon à la minute. Avec moins de 1000 minutes joués, Lepenant se classe parmi les Lyonnais qui récupèrent le plus de ballons (83). Si au nombre global, Castella Lukeba et ses 105 récupérations arrivent en tête d'après les chiffres du compte OL_Data, le milieu normand est celui qui en réalise le plus souvent. Dans les faits, Johann Lepenant gratte un ballon toutes les 10,4 minutes.

1. Castello Lukeba : 105 (1440 minutes)

2. Malo Gusto : 104 (1214)

3. Maxence Caqueret : 103 (1126)

4. Thiago Mendes : 90 (1266)

5. Johann Lepenant : 83 (863)