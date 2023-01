Mardi, les Fenottes ont retrouvé le centre d'entraînement après les vacances. Place désormais à la préparation de la 2e partie de saison pour Sonia Bompastor et son groupe.

Après une coupure d'une quinzaine de jours, les Fenottes avaient rendez-vous le 3 janvier pour la reprise. Place maintenant à la deuxième partie de la saison. "Ces vacances de Noël nous ont permis de nous ressourcer, de profiter de nos proches. C'était important de couper avec le football, et là, on revient motivées. On était ravies de se retrouver. Nous allons y aller doucement, l'idée était déjà de reprendre contact avec le groupe, avec le staff et qu'elles retouchent le ballon, a expliqué Sonia Bompastor sur la chaîne du club. L'idée était d'avoir du volume sur le plan athlétique et de retrouver des sensations avec la balle."

L'OL va pouvoir monter progressivement en puissance, avant les grandes échéances qu'il espère disputer en fin d'exercice. "L'idée est de bien travailler et déjà se concentrer sur la Coupe de France face à Rodez, puis sur le championnat qui reprendra après, a détaillé l'entraîneure. Il y a encore un peu de temps avant la Ligue des champions en mars. Mais on a envie de gagner un maximum de titre et de répondre aux ambitions du club."