OL : Malo Gusto a repris la course

Gusto ne sera vraisemblablement pas de retour contre Metz samedi, mais le latéral droit a repris la course à l'entraînement.

Pour le 32e de finale de Coupe de France contre Metz samedi (15h30), Saël Kumbedi sera très probablement aligné. Le jeune défenseur a réalisé deux prestations notables, et ce, malgré son jeune âge et son inexpérience à ce niveau. Il faut ajouter à cela que le numéro 1 à ce poste, Malo Gusto, n'est pas apte.

Blessé à la cuisse contre Monza lors du dernier match amical, l'international Espoirs français a manqué les deux rencontres face à Brest (2-4) et Clermont (0-1). Il a repris cette semaine la course à l'entraînement explique Le Progrès, ce qui laisse à penser qu'il est sur le chemin du retour. Mais il faudra se montrer patient car Laurent Blanc ne devrait pas prendre de risque avec son joueur de 19 ans.

La semaine suivante, l'OL affrontera Nantes (11/04) et Strasbourg (14/01). On y verra alors certainement plus clair autour de Gusto.