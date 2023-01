OL : Jean-Michel Aulas intègre Eagle Football

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suite au rachat de l’OL par Eagle Football, Jean-Michel Aulas a fait son entrée comme administrateur indépendant dans la holding de John Textor.

Deux semaines après l’officialisation de la vente de l’OL Groupe à John Textor, les dominos continuent de se mettre en place que ce soit dans le nouveau conseil d’administration du groupe lyonnais ou au sein même d’Eagle Football. En acceptant de lâcher 78% du capital d’OL Groupe à l’Américain, Jean-Michel Aulas s’était assuré de garder la présidence du club lyonnais pendant au minimum trois ans mais aussi d’intégrer la holding de Textor via un rôle d’administrateur indépendant comme noté sur le communiqué de presse annonçant la vente le 19 décembre dernier.

Après 35 ans de règne à l’OL, le président Aulas va garder le contrôle des opérations entre Rhône et Saône mais va également avoir un rôle dans la stratégie de développement à l’intérieur d’Eagle Football. Il a d’ailleurs été nommé comme "director" au sein de la holding le jour même de l’officialisation du rachat. Il n’est pas le seul puisque six autres personnes ont été nommées. James Dinan, Jean-Pierre Conte, Mark Affolter, tous trois déjà présents au conseil d’administration de l’OL Groupe, Gordon Rubenstein, James Miller et Alexander Knaster.