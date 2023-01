Samuel Umtiti (ex-OL) cible d’insultes racistes lors de Lecce - Lazio

Pour son sixième match de la saison, Samuel Umtiti s’est imposé avec Lecce contre la Lazio Rome. Seulement, cette rencontre a été entachée par des cris racistes à son égard de la part des supporters romains.

C’est devenu une habitude à laquelle on ne peut s’habituer. Comme c’est souvent le cas sur les terrains de Serie A et notamment lors des matchs de la Lazio Rome, certains supporters romains se sont faits remarquer par des chants racistes à l’encontre de joueurs adverses. Mercredi soir, ce sont Samuel Umtiti et Lameck Banda qui ont été les cibles de ces insultes. Quand bien même Lecce a signé une performance de choix en s’imposant (2-1), cette victoire à domicile a été entachée par ces événements qui ont entraîné l’arrêt de la rencontre pendant quelques minutes.

Titulaire pour la 3e fois de la saison (6 matchs), Samuel Umtiti a joué tout le match et fait face à ces pseudo supporters mais a quitté la pelouse en larmes, marqué par ces propos qui n’ont rien à faire dans un stade de foot ni dans la vie de tous les jours. L’ancien défenseur de l’OL a reçu le soutien de Gianni Infantino après la rencontre. Le président de la FIFA a apporté sa "solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda. Crions haut et fort : NON AU RACISME ! Que l'énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes !"