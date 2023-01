OL : Alexandre Lacazette a pris part à l’entraînement

Touché aux ischios contre Clermont, Alexandre Lacazette a fait son retour à l’entraînement ce jeudi. Le capitaine de l’OL était présent dans le groupe de 22 joueurs ayant pris part à la séance.

Un temps maussade à l’image des turbulences que subit l’OL ces derniers jours. Entre la défaite contre Clermont dimanche, les critiques qui se sont abattues sur l’effectif après ce revers et le communiqué commun des Bad Gones et Lyon 1950, le club lyonnais ne vit pas actuellement sa période la plus sereine. Néanmoins, dans le ciel grisâtre de Décines, une éclaircie est apparue au moment de l’arrivée des joueurs pour la séance du jour. Tandis que Laurent Blanc et son staff allaient donner leurs consignes pour débuter cet entraînement, Alexandre Lacazette est apparu en tenue et a rejoint le groupe de 16 joueurs déjà sur le terrain.

Ayant ressenti une gêne aux ischios lors du match contre Clermont, l’attaquant de l’OL avait fait l’impasse sur les deux premières séances de la semaine. C’est donc une bonne nouvelle pour Laurent Blanc qui devrait pouvoir compter sur son capitaine contre le FC Metz samedi en Coupe de France. De là à le voir titulaire ? La question reste en suspens. Malgré tout, il ne peut pas y avoir que des bonnes nouvelles et cette séance a encore été marquée par l’absence de Corentin Tolisso, Malo Gusto, Houssem Aouar et Henrique. C’est donc un groupe de 17 joueurs qui a d’abord commencé la séance physique avant d’être rejoint par Mamadou Sarr et Achraf Laaziri, ayant eux débuté avec Gueïda Fofana et le groupe de National 2 quelques minutes plus tôt.

Le groupe présent à l’entraînement jeudi : Lopes, Pollersbeck, Riou - Diomandé, Kumbedi, Da Silva, Lukeba, Tagliaifico, Boateng, Sarr, Laaziri - Caqueret, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Lepenant, Faivre - Tetê, Cherki, Dembélé, Barcola, Toko-Ekambi, Lacazette