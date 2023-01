OL : Laurent Blanc "accorde sa confiance une fois, pas deux"

Passablement énervé après Clermont sur l'état d'esprit des joueurs de l'OL, Laurent Blanc veut trouver une dynamique pour regagner en confiance. Néanmoins, il estime que tout le monde doit tirer dans le même sens dans son groupe.

Lovren comme priorité défensive

"C’est une bonne recrue. Il remplissait ce qu’on recherchait. Quelqu’un avec de l’expérience, qui a connu le très haut niveau. Quand on veut éduquer, intervenir et être un leader, il faut parler la langue. Donc ce sont des qualités à mon avis fondamentales. Dejan connait le championnat de France même s’il a beaucoup évolué dans son sport et dans ses moeurs depuis son départ."

Des leaders défaillants

"Il y a plusieurs solutions mais quelle est la bonne ? On fait jouer beaucoup de jeunes. Peut-être que la solution, on peut en faire jouer encore plus mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Le championnat est difficile, les joueurs se sont améliorés. Pour une équipe qui est dans le doute, je ne pense que mettre 11 garçons de 18 ans soit la solution. Peut-être je me trompe. S’ils ne sont pas encadrés, ça ne peut marcher sur une demi-saison. Enfin je ne crois pas. On peut s’apercevoir que sur toutes les équipes qui nous devancent, il n’y a pas une équipe qui aligne autant de joueurs que nous. On n’a pas tellement le choix surtout sur les derniers matchs, on a des satisfactions mais on a aussi le revers de la médaille avec des erreurs qui nous coutent cher."

Ce qu’il faut changer pour de la sérénité

"Gagner, être dans une spirale positive. Une victoire vaut X discours, X échanges. Sur le dernier match, même s’il y a beaucoup de chose à redire, ce qui me fait le plus enrager c’est de ne pas avoir pris un point. On ne méritait pas de prendre trois points mais on serait resté sur une spirale qui était acceptable et on n’a pas su le faire."

Le communiqué des Bad Gones et Lyon 1950

"C'est quelque chose de longue date, je crois bien. Une des solutions est de gagner des matchs et faire en sorte que tout le monde soit derrière le club. Chacun est libre de penser ce qu’il veut. Il n’y a pas qu’une seule pensée. Ils sont en droit de le manifester. On aimerait qu’ils soient derrière lui mais il faut aussi se regarder dans la glace et être droit et juste. A nous de renverser la tendance et on peut le faire."

La Coupe de France, objectif prioritaire ?

"Ca peut-être un élément qui nous rassemble, nous fédère. Toutes les victoires sont bonnes à prendre, sont des remèdes pour le mal qu’on a. Gagner contre Metz est d’une importance capitale. C’est un groupe qui est jeune, pas grand monde l’a gagnée. La Coupe de France est vraiment une compétition à part et une très belle compétition. Aujourd’hui on n’a pas le droit de faire la fine bouche et dire qu’on ne joue que le championnat. Non, on se doit de jouer les deux compétitions à fond parce qu’on n’en a pas d’autres."

L’accumulation des blessures de Tolisso

"Le joueur est pro jusqu’au bout des ongles. Après il y a un corps humain qui fonctionne physiquement et mentalement. Vous avez beau être professionnel et faire attention à tout, il y a des moments de carrière qui sont liés à votre vie où vous vous blessez presque à chaque fois. Il est dans cette spirale, il fait beaucoup d’effort pour sortir de cette spirale et pas qu’à l’OL et j'espère qu'il va y arriver parce qu’il peut nous faire du bien avec de l’expérience dans le coeur du jeu."

Miser sur des joueurs qui ont faim

"Sidney Govou n’a pas tord, suffit d’en trouver onze. Non c’est une plaisanterie, on en a qui mérite de le faire travailler et progresser. Ne tombons pas dans la sinistrose. Je sais que vous êtes là depuis X temps et il y a des gens qui sont marqués et je peux le comprendre. Mais essayons que les personnes qui ne sont pas là depuis longtemps amènent un peu un espoir, un peu d’enthousiasme. Il faut y croire."

Des choix à venir

"C’est comme dans la vie. Des fois vous accordez votre confiance à des gens et ce ne sont pas tous qui vous la renvoie. Vous le faites une fois, pas deux. On a une petite lunette avec le mercato d’hiver mais il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements. Ce groupe sera là à 90% et on terminera la saison avec. Il va falloir faire des choix, des choix justes et puis surtout penser à l’équipe. Il faudra faire en sorte que ceux qui ne pensent pas à l’équipe s’élimineront d’eux-même."

Le repositionnement de Da Silva

"Il a répondu à toutes les attentes, on sait que ce n’est pas un latéral. Avec sa mentalité, il a rempli son rôle et je sais qu'on peut compter sur lui dans l’avenir à tous les postes et qui est profondément collectif dans sa réflexion et son comportement."

Le retour de Tagliafico

"On l’a accueilli. Il était un peu mal à l’aise de revenir dans un club français après avoir joué et gagné la France en finale. Il se disait que l’accueil allait peut-être être au minimum et pas très chaud. Mais on l’a accueilli comme il se devait parce qu’être champion du monde ça change la vie. On en a discuté un peu, il n’y croit pas encore mais ce sont les gens qui vont lui rappeler. Quatre champions du monde ça fait beaucoup mais je souhaite qu’il y en ait plus à l’avenir avec des jeunes joueurs. Je leur ai dit que leur objectif doit être de devenir champion du monde même si aujourd’hui ça peut paraître très loin mais les choses peuvent aller très vite. Il faut y croire tout le temps, à tout âge."