Corentin Tolisso "un peu court" pour OL - Metz

Sorti par précaution contre le Stade Brestois, Corentin Tolisso n’a toujours pas repris l’entraînement. En phase de reprise, il devrait reprendre vendredi mais sera trop juste pour la réception de Metz.

La liste est tellement longue qu’il a eu toutes les peines de monde à les énumérer quand il a dû faire le point sur l’état physique du groupe. Présent en conférence de presse jeudi à deux jours du match de Coupe de France, Laurent Blanc a acté le forfait de Corentin Tolisso pour la réception du FC Metz, samedi (15h30). "On a beaucoup de blessés malheureusement. Il faut que je me remémore la liste. Il y a Corentin qui est en phase de reprise mais pas encore prêt. Je pense qu’il sera à disposition normalement vendredi, a déclaré le coach. Ca devrait être un petit peu court pour Metz samedi. Après on a les blessés de longue date avec Malo (Gusto) et Henrique qui ne seront pas là. Houssem fait lui aussi partie des blessés et ne sera pas à disposition avec 2-3 semaines."

Quatre joueurs sont donc déjà absents pour cette entrée en lice en Coupe de France mais Laurent Blanc pourra au moins compter sur la présence d’Alexandre Lacazette, qui a repris jeudi avec le groupe, et de Nicolas Tagliafico. Néanmoins aucun risque ne sera pris pour l’Argentin qui "a bien fêté le titre et son mariage et c’est normal. Ils seront certainement à disposition pour Metz mais à nous d’être intelligents pour faire en sorte de ne prendre aucun risque avec Nicolas."