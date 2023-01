Coupe de France : Lacazette devrait être ménagé

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avec un enchaînement de trois matchs en une semaine et des blessures, Laurent Blanc ne devrait prendre aucun risque contre le FC Metz. Mais l’entraîneur de l’OL ne devrait ajuster son onze que par petites touches.

Malgré les dires de Laurent Blanc depuis deux semaines, l’infirmerie ne désemplit pas à l’OL. Ce samedi, face au FC Metz, le coach lyonnais va devoir faire sans cinq joueurs importants de son effectif. Blessés contre Monza, Henrique et Gusto ne sont toujours pas remis et ont été depuis rejoints par Corentin Tolisso à Brest et Houssem Aouar depuis le début de la semaine. Ces quatre joueurs sont absents même si Tolisso pourrait bien faire son retour à Nantes dans quelques jours avec Dejan Lovren. En attendant le championnat, il y a un match de Coupe de France ce samedi et Blanc dispose d’un groupe de 21 joueurs pour ce 32e de finale.

Entre le calendrier intense avec trois matchs en une semaine (Metz, Nantes, Strasbourg) et cette épée Damoclès au-dessus de la tête concernant les physiques défaillants, l’entraîneur de l’OL ne devrait prendre au risque. Gêné aux ischios contre Clermont, Alexandre Lacazette a fait son retour à l'entraînement jeudi et devrait être ménagé en début de match pour se remettre complètement ce qui va offrir des minutes à Moussa Dembélé. L’attaquant devrait être accompagné par le trio Tetê, Cherki, Toko-Ekambi même si deux des trois n’ont pas vraiment donné satisfaction contre Clermont.

La question est désormais de savoir si après seulement quelques entraînements, Nicolas Tagliafico retrouvera son côté gauche ou non. En conférence de presse, Laurent Blanc a annoncé qu’il ne voulait prendre aucun risque pour un joueur qui avait bien fêté son titre de champion du monde et son mariage. Des déclarations qui laisseraient à penser que l’Argentin pourrait rentrer en cours de match, histoire de reprendre du rythme pour le match de Nantes. La Coupe de France étant presque un objectif prioritaire désormais, l’OL ne peut se permettre de faire tourner dans les grandes largeurs et donner du temps de jeu à des jeunes.

La composition probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva - Caqueret, Lepenant - Tetê, Cherki, Toko-Ekambi - Dembélé