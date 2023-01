Toko-Ekambi et Aouar lors d’OL – Brondby (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

En marge du match de Coupe de France ce samedi, des affiches sauvages ont été collées aux abords du Parc OL. Avec les inscriptions "Agissez ou partez", certains joueurs de l’OL et membres de la direction sont visés.

Durant la semaine, les Bad Gones et Lyon 1950 ont fait part de leur mécontentement concernant la situation sportive actuelle de l’OL. Les deux groupes de supporters n’apprécient que moyennement la direction prise par le club depuis quelques années et la défaite contre Clermont a été une énième goutte de trop. Ce samedi (15h30) face à Metz, les Bad Gones vont faire leur retour au Parc OL après un boycott suite à la programmation de la 16e journée couplée à une suspension d’un match. L’occasion de retrouver les habitudes mais aussi de certainement faire part de leur mécontentement.

Aouar, Mendes, Toko-Ekambi ou encore Cheyrou visés

En marge de ce 32e de finale de Coupe de France, certains n'ont pas attendu l'entrée des joueurs pour le faire savoir et cela s’est traduit de façon personnelle avec des affiches collées aux abords de l’enceinte de Décines. Sur les murs de la station de tram qui jouxte le Parc OL, plusieurs affiches ont fait leur apparition avec l’inscription "Agissez ou partez" avec des cibles bien marquées. Entre les joueurs représentés par Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi ou Thiago Mendes et la direction personnalisée par Bruno Cheyrou, c’est tout le domaine sportif de l’OL qui est visé. Entre le communiqué des groupes de supporters et cette action, la gronde est malheureusement bien présente dans la capitale des Gaules.