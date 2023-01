L’OL et Juninho ont "fait une erreur" avec Jérôme Boateng

Recruté en septembre 2021, Jérôme Boateng a plus fait parler en dehors que sur le terrain. Directeur sportif de l’OL à l’époque, Juninho concède que le club a fait une erreur face aux problèmes extra-sportifs de l’Allemand.

Depuis quelques jours et l’arrivée de Dejan Lovren à l’OL, la polémique autour du défenseur croate occupe une partie de l’actualité lyonnaise. Vendredi, Lovren s’est défendu auprès de l’AFP d’avoir entonné un chant à caractère néo-nazi mais cette polémique a remis sur le devant de la scène les choix de l’OL sur certains joueurs aux casseroles extra-sportives. S’il conteste, Dejan Lovren est le deuxième défenseur à arriver à l’OL avec une polémique accolée à son nom après Jérôme Boateng à l’été 2021. Emmêlé dans des affaires extra-conjugales avec son ex-compagne, le défenseur allemand a été condamné à une amende de 1,2 million d’euros de dommage et intérêts mais s’était surtout attiré les foudres des supporters lyonnais.

Directeur sportif de l’OL au moment de la signature de l’Allemand, Juninho concède avoir fait une erreur. "Avec des joueurs comme Lovren ou Jerome Boateng, on laisse passer les choses parce que ce sont des joueurs qui ont déjà réussi, qui évoluaient au Bayern et à Liverpool, a déclaré le Brésilien sur RMC. Peut-être qu’on laisse passer certaines choses…" S’il reconnait que les clubs partent à la chasse aux informations sur de potentielles recrues, Juninho assure que ces recherches ne s’appliquent pas toujours, ce qui fut le cas pour Jérôme Boateng.

"Avec certains joueurs, on laisse peut-être passer certaines choses"

Le champion du 2014 était voulu par Peter Bosz et tout s’est un peu fait dans la précipitation. Ce n'est pas une excuse mais l'OL s'est montré négligeant dans cette urgence de recruter vite et bien un joueur d'expérience. "Dans un premier temps, on a posé son nom mais on n’a pas avancé parce que c’était trop cher à l’époque, a poursuivi Juninho. On ne connaissait pas ses problèmes à côté. Le temps a passé. On démarre la saison et on perd 3-0 contre Angers. Marcelo se fait expulser. A partir de là, Peter Bosz a une grande préoccupation au niveau de la défense et du vestiaire. Il m’a fait comprendre qu’à l’époque, Jerome Boateng peut être un joueur très important pour nous au vu de la situation. J’ai donné à Peter toute la liberté pour faire avancer les choses. A partir de cet instant, ça a avancé entre Jérome et le club. Après, on a découvert qu’il y avait un problème."

Un an après, le pari Boateng est clairement un flop sportif (31 matchs) mais aussi humain. De quoi faire dire à Juninho que "c’est une erreur de notre part car c’était une histoire sérieuse et importante."