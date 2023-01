OL - chants "néo-nazis" : les explications de Dejan Lovren

Dejan Lovren / (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Dans l'œil du cyclone après avoir repris des chants qualifiés de "fachistes", Dejan Lovren a tenu à clarifier les choses. Le défenseur croate évoque un "chant patriotique"

Sa réaction était attendue. Ce vendredi, Dejan Lovren s'est défendu d'avoir entonné des chants néo-nazis. Le Croate évoque "un chant patriotique" comme il l'a confié à l'AFP. "J'ai déjà tout expliqué cela en Croatie à propos de cette vidéo sur YouTube mais cela n'a pas été repris en France. Pour moi, il s'agit d'une chanson patriotique qui a trait à mon pays qui veut dire que j'aime mon pays", a-t-il indiqué.

"Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie"

"Le chant dont on parle n'est pas 'Za dom Spremni' mais 'Cavoglavé' qui n'est pas du tout fasciste. Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons tous pour fêter un événement heureux. Mon pays a lutté pour son indépendance obtenue très récemment et reste en construction", a-t-il poursuivi.

"Cela n'a rien à voir avec le fascisme"

"Il n'est pas bon que mon séjour débute ainsi. Je respecte tout le monde. La première personne qui m'a félicité après la Coupe du monde est Novak Djokovic qui est serbe. Un pays où j’ai beaucoup d’amis", a insisté Dejan Lovren. "Mais j'ai été attaqué. On déforme de manière tout de suite négative sans faire référence à la bonne chanson. Cela n'a rien à voir avec le fascisme. Je suis donc surpris. J'arrive à Lyon avec une énergie positive que je veux afficher sur le terrain pour la transmettre à mes coéquipiers", a ajouté le défenseur central de l'OL.