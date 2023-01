OL : Laurent Blanc réagit à la polémique sur Dejan Lovren

Logiquement interpellé sur les agissements de Dejan Lovren ces dernières semaines, Laurent Blanc n’a pas souhaité s'attarder sur le sujet. S’il considère comme choquant ces chants, l’entraîneur de l’OL ne veut se concentrer que sur le sportif.

Elle était forcément attendue et pourtant, elle a créé un malaise dans la salle de presse. Pour la première fois depuis l’arrivée de Dejan Lovren à l’OL, Laurent Blanc s’est présenté face aux journalistes. Bien que l’entrée en lice en Coupe de France soit dans deux jours sans le Croate, la première question posée à l’entraineur lyonnais a tourné autour de la polémique sur les chants à caractères néo-nazi proférés par Lovren après la Coupe du monde au Qatar.

Questionné, Laurent Blanc a d’abord répondu en mettant en avant "un chant nationaliste pour la libération de son pays" avant de botter en touche sur l’insistance de la question. "Dans cette pièce, il n'y a certainement que des personnes respectables... Vous ne connaissez que des personnes respectables dans votre entourage? Ça ne vous paraît peut-être pas approfondi mais moi j'ai vu la chose qu'il pouvait amener en tant que joueur au club. Je pense que c'est une bonne recrue en tant que footballeur."

Bien qu’il s’attendait à être interrogé sur le sujet, Laurent Blanc a dû trouver un moyen de se sortir de ces polémiques extra-sportives toujours compliquées à gérer. S’il s’est gardé de "juger l’homme", l’entraîneur français a insisté sur les qualités footballistiques de Dejan Lovren pour expliquer son recrutement, lui qui "cochait plusieurs cases". Avant de clôturer le sujet en mettant en avant "tellement de choses qui choquent en ce moment et on peut le comprendre, mais là on est dans une conférence de presse de sport." Une pirouette afin de se sortir d’une polémique crispante.