Coupe de France : Anthony Lopes sera titulaire pour OL - Metz

Comme Peter Bosz la saison dernière, Laurent Blanc ne va pas faire de rotation dans le but lyonnais. Anthony Lopes sera titulaire pour le 32e de finale de Coupe de France contre le FC Metz.

A deux jours de l’entrée en lice de l’OL en Coupe de France, Anthony Lopes est le seul à être assuré de rentrer dans la peau d’un titulaire à 15h30 samedi au Parc OL. Qui dit coupe nationale, dit souvent turnovers dans les formations et notamment sur le poste de gardien. Ce ne sera pas le cas à l’OL encore cette saison. Lors de la dernière campagne, Peter Bosz avait lui aussi choisi de maintenir Lopes dans les buts plutôt que d’offrir quelques minutes à Julien Pollersbeck et le scénario sera le même face au FC Metz, samedi (15h30). Interrogé sur une possible rotation dans le but lyonnais et une titularisation de Rémy Riou, Laurent Blanc a été clair sur le sujet, "pas de rotation chez les gardiens."

Titulaire et capitaine ?

La donne est claire avec une compétition que l’OL se doit de jouer à fond pour pourquoi pas espérer être européen la saison prochaine. En attendant de savoir si Blanc fera tourner en grandes pompes, Anthony Lopes pourrait d’ailleurs bien entrer sur la pelouse de Décines avec le brassard de capitaine. Alexandre Lacazette était présent pour la 1re fois de la semaine à l’entraînement et il pourrait bien être préservé au coup d’envoi, histoire de donner du temps de jeu à Moussa Dembélé. De son côté, Corentin Tolisso, autre vice-capitaine, a lui été annoncé comme "trop juste" et ne sera donc pas là contre Metz.