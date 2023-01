OL - Mercato : Bradley Barcola souhaiterait gagner du temps de jeu

En manque de temps de jeu à l’OL cette saison, Bradley Barcola ronge son frein. L’attaquant lyonnais pourrait bien imiter Florent Sanchez et partir en prêt cet hiver.

La jeunesse. Encore et toujours un point de discussion dans les sorties médiatiques de Laurent Blanc. La conférence de presse de jeudi n’a pas échappé à la règle et l’entraîneur a encore une fois pointé du doigt l’âge précoce des joueurs dans l’effectif de l’OL. A la question de savoir si mettre 11 joueurs de 18 ans titulaires était la solution pour retrouver un semblant d’état d’esprit de révolte, le Cévenol a clairement dit que non même s’il est conscient de la qualité de la jeunesse lyonnaise. Malheureusement, hormis une cascade de blessures, la route est bouchée pour certains à l’image de Bradley Barcola.

Le jeune attaquant est un membre de la rotation de l’OL depuis deux saisons mais n’arrive pas à gratter du temps de jeu. Barré par Karl Toko-Ekambi ou Tetê sur les ailes de l’attaque, l’ancien de l’AS Buers passe le plus clair de son temps sur le banc. En 8 matchs joués, il ne totalise que 75 minutes depuis le début de la saison. Redescendu en réserve ces derniers temps avec l’arrivée de Laurent Blanc, Barcola ne souhaiterait plus de cette situation afin de continuer à grandir lui qui vient de passer la vingtaine.

Un discours qui s’entend et qui a attiré l’attention de certains clubs pour cet hiver. D’après L’Equipe, Troyes, déjà intéressé l’été dernier, Strasbourg, Metz et Nîmes sont intéressés par un prêt de l'attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l’OL. Mais la piste la plus chaude se trouverait en Suisse avec l’intérêt de Saint-Gall, actuel 3e du championnat et qui aurait les faveurs du joueur pour les six prochains mois. Maintenant, ne reste plus qu’à connaitre la position du club lyonnais sur un nouveau jeune du centre après le prêt de Florent Sanchez en début de semaine.