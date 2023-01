Coupe de France : Metz privé de trois joueurs contre l’OL

Kevin N’Doram (Metz) et Enzo Le Fee (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Pour ce match de Coupe de France sans pression, le FC Metz se déplace à Lyon (15h30). Pour affronter l’OL, le club messin doit faire sans Kevin N’Doram, blessé au tibia pendant deux mois.

Un match sans pression et que du bonus. C’est de cette manière que le FC Metz aborde ce 32e de finale de Coupe de France contre l’OL. Ayant fait du championnat et d’une remontée en Ligue 1 une priorité (6e à six points de la 2e place), le club messin vient à Décines avant l’envie de faire un coup pour prolonger l’aventure. Avec une solidité défensive retrouvée (0 but encaissé en deux matchs), le groupe de Lazslo Bölöni doit malgré tout composer avec des absences.

L’entraîneur hongrois a convoqué un groupe de 21 joueurs où l’on retrouve notamment Mathieu Udol, capitaine, ou encore Georges Mikautadze, ancien pensionnaire du centre de formation de l’OL. Néanmoins, il doit faire sans Kevin N’Doram. Le milieu de terrain s’est blessé au tibia et sera absent pour deux mois. Marc-Aurèle Caillard s’est lui fait les croisés en début de saison et ne sera pas de retour avant un moment. Dernier absent côté messin avec la suspension de Danley Jean Jacques (11 matchs cette saison).