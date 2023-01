Les Bad Gones de retour pour OL - Metz

Après un boycott et une suspension pour le match de Clermont, les Bad Gones vont faire leur retour au Parc OL ce samedi. Une présence qui intervient quelques jours après le communiqué cinglant contre la direction et les joueurs.

On les avait quittés sur un spectacle comme on en aimerait plus souvent dans les stade. Le 11 novembre dernier, les Bad Gones refermaient le rideau sur une année 2022 symbolique avec les 35 ans du groupe. Ils avaient mis les petits plats dans les grands avec une scénographie d’avant-match qui leur a valu une place dans les meilleurs tifos de l’année en Europe. Malgré tout, cet anniversaire contre Nice n’avait pas été sans conséquence puisque la commission de la LFP avait déjà décidé de fermer partiellement le virage nord pour utilisation d’engins pyrotechniques.

Un match de suspension contre Clermont qui n’a finalement pas changé grand chose. Quoi qu’il arrive, les Bad Gones avaient choisi de ne pas répondre présents contre le voisin clermontois en signe de protestation contre la Ligue et cette programmation de la 17e journée pour le jour de l’An. Absent des tribunes depuis presque deux mois, le groupe de supporters va reprendre possession de sa tribune dès ce samedi (15h30). Si l’affluence au Parc OL devrait tourner aux alentours de 30 000 spectateurs pour la réception de Metz, l’enceinte de Décines pourra cette fois compter sur son groupe historique. Après le communiqué commun avec Lyon 1950, la question est désormais de savoir quel sera l’état d’esprit affiché par les supporters.