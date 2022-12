Ligue 1 : le virage nord partiellement fermé pour OL - Clermont

Suite à l’usage d’engins pyrotechniques et l’utilisation de laser lors du dernier match contre Nice, l’OL et le virage nord ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Le virage sera partiellement fermé pour la réception de Clermont.

Est-ce qu’ils savaient qu’une sanction allait tomber ? En tout cas, le premier match de l’année à domicile contre Clermont se serait passé sans les Bad Gones, boycott ou non du groupe de supporters. Mardi, la commission de discipline s’est réunie et a statué sur le dernier match au Parc OL avant la trêve hivernale avec une fermeture partielle pour un match du virage Nord.

En cause ? Le comportement des supporters de l’Olympique lyonnais avec "usage d’engins pyrotechniques et utilisation de laser" contre l’OGC Nice. Pour rappel, cette réception avant de voir les joueurs de l’OL partir en vacances ou à la Coupe du monde avait été le théâtre des festivités des 35 ans des Bad Gones. Le spectacle avait été grandiose et il y avait fort à parier que la LFP n’allait pas laisser passer malgré les conditions pour cette utilisation.