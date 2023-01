OL : le FC Metz donne la priorité au championnat

A l'image de son entraîneur, László Bölöni, Mathieu Udol n'a pas caché que le FC Metz ne faisait pas de la Coupe de France une priorité.

Face à la presse jeudi, Laurent Blanc a assuré que la Coupe de France ne serait pas galvaudée du côté de l'OL. Des déclarations logiques puisque le club se trouve trop loin en Ligue 1 (8e), pour se permettre de sacrifier cette compétition. A contrario, le FC Metz, qui va essayer de remonter dans l'élite (6e), n'a pas axé sa préparation sur cet objectif.

Comme l'avait indiqué l'entraîneur László Bölöni, les Grenats espèrent jouer un mauvais tour à l'Olympique lyonnais à l'extérieur (samedi à 15h30), mais il n'y aura pas de pression sur leurs épaules. "On a quand même une semaine très chargée donc il faudra être concentré sur cette compétition puisque c'est important à disputer, mais le plus important pour nous aujourd'hui reste le championnat pour rattraper notre retard", a expliqué Matthieu Udol.

"Ce sera une rencontre intéressante à jouer pour nous"

Le capitaine messin souhaite se servir de cette expérience pour progresser en vue de la deuxième partie de l'exercice 2022-2024. "C'est une belle affiche, un beau match, mais ce n'est qu'un 32e de finale. La route est encore longue. Ce sera une rencontre intéressante à jouer pour nous car on n'en a pas beaucoup à jouer des comme ça cette saison, a-t-il souligné. Cela va nous permettre de nous mesurer à une équipe du niveau où on devrait être cette année."

Le défenseur s'attend à une opposition différente de celle rencontrée au quotidien, avec des Rhodaniens maîtres du cuir. "On sait qu'on va affronter une formation qui aura le ballon, ce qui est plutôt l'inverse en Ligue 2. Nous devrons se montrer solides et en bloc puis exploiter d'éventuels contres, a décortiqué le latéral. On va se tourner vers cette optique-là car on sait qu'on ne devrait pas avoir la possession."