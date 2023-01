OL - Metz : "Le dernier match contre Grenoble était plus important", estime Bölöni

A la lutte pour la montée en championnat, le Metz doit se déplacer à Décines samedi pour les 32es de finale de la Coupe de France. László Bölöni ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs avant le match.

Une affiche entre le 8e de Ligue 1 et le 6e de Ligue 2. Samedi à Décines, l'Olympique lyonnais et Metz se disputeront un ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France. Remontés au classement avant de défier les Rhodaniens, les Grenats seront en confiance pour cette affiche. Leur entraîneur, László Bölöni, ne fait pas une montagne de ce rendez-vous.

"Se mettre plus de pression, ça ne servirait à rien"

Le coach roumain semble assez détaché par rapport au duel qui l'attend. "Je n'aime pas faire des différences entre le fait qu'on se prépare à affronter Lyon ou Grenoble. Pour moi, le dernier match était plus important que celui face à l'OL, a-t-il affirmé. Mes joueurs seront sans doute motivés, mais moi, je me concentre pour ne pas mettre plus de pression, ça ne servirait à rien. Ils savent ce qu'ils doivent faire et je ne conditionne pas mon équipe pour une rencontre en particulier."