Le 7 janvier prochain, Metz se rendra à Décines pour affronter l'OL en Coupe de France. Avant cela, les Messins ont gagné un match important contre Grenoble en Ligue 2.

Vendredi avait lieu un duel de haut de tableau en Ligue 2 entre Grenoble et Metz. En course pour la montée dans l'élite en 2023-2024, les deux équipes jouaient gros sur cette 17e journée, et ce sont les Messins qui ont remporté cette affiche. Ils ont gagné 1 à 0 grâce au but de Fali Candé en début de deuxième période.

Les Mosellans sont désormais 6es du championnat, à six longueurs du 2e, Bordeaux. Les joueurs de László Bölöni ont bien préparé leur 32e de finale de Coupe de France contre l'Olympique lyonnais. Celui-ci se jouera le samedi 7 janvier à Décines, avec des Grenats certainement ragaillardis par ce succès.