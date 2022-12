Moussa Dembélé et Djiku lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Si l'OL a fait le choix de Dejan Lovren pour sa défense centrale, les profils d'Alexander Djiku (Strasbourg) et Çalar Söyüncü (Leicester) étaient également sur les tablettes.

Les critères étaient assez clairs du côté de l'OL. Sur ce mercato d'hiver, le club recherchait un défenseur central. Celui-ci devait avoir "un peu d'expérience, du caractère et de l'agressivité", a indiqué Laurent Blanc vendredi. L'entraîneur rhodanien a visiblement été écouté. En effet, L'Equipe nous apprend ce samedi que Dejan Lovren doit prochainement s'engager avec l'Olympique lyonnais.

Deux joueurs également en fin de contrat dans 6 mois

Mais deux autres joueurs avaient eux aussi attiré l'attention des dirigeants. D'après le média national, Alexander Djiku (28 ans, Strasbourg) et Çalar Söyüncü (26 ans, Leicester) figuraient sur la short-list. Les trois axiaux avaient comme point commun de se trouver à six mois de la fin de leur contrat dans leur équipe respective, et donc mécaniquement moins onéreux.