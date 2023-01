L’OL se cherche un remède

Cette saison, et même lors des précédentes, l’OL accumule les résultats insuffisants. Malgré divers changements, les entraîneurs, dont Laurent Blanc désormais, ne parviennent pas à trouver la recette pour remonter la pente.

Quand cela va-t-il s’arrêter ? Inexorablement, l’OL poursuit sa chute du haut du tableau de la Ligue 1. D’abord la première place, puis le podium et donc la Ligue des champions, ensuite les autres strapontins européens et maintenant, le voilà à la lutte pour un rang dans le top 10. Sur ces dernières saisons, l’Olympique lyonnais n’a cessé de voir son classement rétrograder, avec une forte accélération sur les deux précédents exercices.

Les entraîneurs passent, et jusqu’ici, aucun d’eux n’est parvenu à trouver la bonne formule pour relancer cette équipe, même si Rudi Garcia a eu un bon passage en 2020-2021. Depuis, la formation rhodanienne est incapable d’enchaîner les succès, gâchant ce qu’elle arrive parfois à bien faire dès le match suivant.

Des cadres et des joueurs expérimentés pas au niveau

8e de Ligue 1 actuellement, le club est à la recherche d’un déclic, d’un élément pouvant faire basculer la mauvaise spirale, mais il n’a pas encore mis la main dessus. “Il y a plusieurs solutions mais quelle est la bonne ? On fait jouer beaucoup de jeunes, on peut en faire jouer encore plus, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Le championnat est difficile, les joueurs se sont améliorés. Pour une équipe qui est dans le doute, je ne pense pas que mettre 11 garçons de 18 ans soit la bonne chose à faire, a insisté Laurent Blanc. Je me trompe peut-être. S’ils ne sont pas encadrés, ça ne peut marcher que sur une demi-saison.“

Mettre 11 jeunes joueurs n’est certainement pas la solution, mais il faut tout de même relever que certains cadres ne répondent pas aux exigences de l’OL. Dès lors, il devient difficilement entendable de ne pas essayer autre chose.

Enchaîner les victoires pour soigner le moral

Logiquement, l’aspect mental est aussi affecté dans cette situation. Puisqu’il est coutume de dire que tout va bien lorsque la victoire est au bout, remporter trois, quatre voire cinq affiches de suite semble être un bon moyen de relever un peu la tête pour surfer sur une nouvelle dynamique. “Gagner et être dans une spirale positive. Une victoire vaut X discours, X échanges, a indiqué l’entraîneur rhodanien. Sur le dernier match (face à Clermont), même s’il y a beaucoup de chose à redire, ce qui me fait le plus enrager c’est de ne pas avoir pris un point. On ne méritait pas de s’imposer mais on serait restés sur une lancée qui était acceptable et on n’a pas su le faire."

Samedi, Metz débarque à Décines avec l’envie de réaliser un coup dans ce 32e de Coupe de France. Pour l’Olympique lyonnais, c’est l’opportunité d’oublier, le temps d’une partie, les difficultés du championnat, avec tout de même la pression derrière d’une sortie précoce qui ferait mal au groupe. “On sait qu’on est dans une mauvaise période, même si on en est conscient que la coupe peut être l’occasion de sortir la tête de l’eau. On a envie de tout donner contre Metz. Il a manqué un peu de tout contre Clermont, on va essayer de rectifier ça, a assuré Rayan Cherki. Il faut débuter comme à Brest (2-4), avec une envie énorme.”

La Coupe de France comme échappatoire ?

Un bon parcours en Coupe de France pourrait également avoir des vertus positives sur la suite de la saison de l’OL en Ligue 1. C’est en tout cas ce qu’il faut espérer. “Ça peut être un élément qui nous rassemble, nous fédère. Toutes les victoires sont bonnes à prendre, sont des remèdes pour le mal qu’on a. Gagner contre Metz est d’une importance capitale, a clamé Laurent Blanc. C’est un groupe qui est jeune, pas grand monde l’a gagnée. La Coupe de France est vraiment à part et une très belle compétition. Aujourd’hui, on n’a pas le droit de faire la fine bouche et dire qu’on ne joue que le championnat. Non, on se doit de jouer les deux à fond."

Même si la situation est difficile, le coach lyonnais n’a priori pas l’intention de baisser les bras. Il n’empêche que la fracture avec les supporteurs commence à s’agrandir et qu’il devient urgent pour le club de trouver une solution aux maux qui le touchent. “Ne tombons pas dans la sinistrose. Je sais que vous êtes là depuis X temps et il y a des gens qui sont marqués et je peux le comprendre. Mais essayons que les personnes qui ne sont pas là depuis longtemps amènent un peu un espoir, un peu d’enthousiasme, a développé le Cévenol. Il faut y croire." A force, cela devient tout de même de plus en plus dur de rester optimiste pour l’OL.