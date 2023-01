OL : Tagliafico a apprécié l'accueil réservé par le groupe

Nouveau champion du monde, Nicolas Tagliafico a retrouvé le groupe mardi. Le défenseur argentin a grandement apprécié l'accueil de ses coéquipiers et du staff.

A peine redescendu de son nuage, Nicolas Tagliafico doit repartir dans son train-train avec l'OL. Moins glorieux certes car l'équipe déçoit, mais le latéral droit semble tout de même très heureux de la manière avec laquelle ses partenaires l'ont reçu mardi à son retour de vacances.

L'Argentin a eu le droit à une ovation puis à un maillot spécial. “C’était vraiment très sympathique et touchant d’être accueilli comme cela, a-t-il salué sur OL Play. Je ne m’y attendais pas. Je rentrais au club dans l’état d’esprit de me remettre au travail et donner le meilleur de moi. Le fait d’avoir été reçu de cette manière, dans le pays qui n’a justement pas gagné la finale, c’était incroyable. Cette bienveillance est réciproque, depuis que je suis arrivé ici, je veux donner le meilleur de moi pour l'équipe, pour mes coéquipiers et pour les gens qui travaillent ici.”

Il devrait retrouver le groupe face à Metz

Face à Metz samedi, Tagliafico devrait revenir dans le groupe, mais Laurent Blanc a bien signifié qu'il ne prendrait aucun risque avec le joueur de 30 ans, surtout lorsqu'on voit le nombre de blessés que déplore l'Olympique lyonnais actuellement.