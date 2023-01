Le programme des équipes de l'OL ce week-end

Trois équipes de l'OL seront sur les terrains ce week-end. Les coupes nationales seront au programme samedi et dimanche du côté de l'Olympique lyonnais.

Place à la coupe ce week-end à l'OL. Samedi et dimanche, les championnats laisseront leur place avant de la retrouver la semaine prochaine après une pause due aux fêtes de fin d'année pour certains. Les 7 et 8 janvier, trois équipes de l'Olympique lyonnais tenteront d'obtenir leur billet pour le tour suivant.

On parlera d'abord des Fenottes, qui entrent en lice samedi à 14h30. Le groupe de Sonia Bompastor voyagera à Rodez avec l'intention d'éliminer la lanterne rouge de D1 en 16es de finale. Pas le temps de souffler car une heure plus tard, Laurent Blanc et ses joueurs accueilleront Metz (Ligue 2) en 32es de finale. Objectif relever la tête après la défaite à domicile contre Clermont dimanche dernier (0-1).

Retour de la Gambardella

Enfin, le 8 janvier, les U18, constitués en grande partie de l'effectif U19, continueront la défense de leur Coupe Gambardella. Les Gones iront à Nîmes (Régional 1) pour une affiche programmée à 14h30. Eric Hély et ses protégés devront retrouver leurs repères, eux qui n'ont pas joué depuis le 11 décembre. Ils avaient sorti Louhans-Cuiseaux lors du 1er tour (0-4).