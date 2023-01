OL : "La gagne, la meilleure des vitamines", pour Rémy Vercoutre

L’OL n’a pas été flamboyant samedi contre Metz mais a assuré sa qualification au tour suivant de la Coupe de France. Gagner était impératif pour Rémy Vercoutre.

Laurent Blanc l’a lui-même concédé, plus que la manière, c’est avant tout la qualification qui est à retenir ce week-end à l’OL. Une semaine après la désillusion contre Clermont en championnat, les Lyonnais se sont remis quelque peu la tête à l’endroit avec cette qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Tous les maux lyonnais ne sont pas encore guéris, loin de là, mais l’OL avait besoin de cette victoire (2-1) contre Metz pour se faire du bien au moral avant d’affronter coup sur coup Nantes, mercredi, et Strasbourg, samedi, en Ligue 1. En retrait de la course à l’Europe en championnat en attendant peut-être une série, les Lyonnais peuvent espérer être européen la saison prochaine grâce à la coupe. Un chemin aléatoire mais qui pourrait bien avoir des vertus essentielles pour ce groupe.

"On avait besoin de renouer avec le succès en particulier dans un match comme celui-ci. La Coupe de France est un objectif majeur. On a eu des occasions qu’on n’a pas su transformer et après on n’était pas à l’abris d’un exploit de l’équipe adverse. On aurait aimé gagner avec un écart plus large mais on va se contenter de cela, a déclaré Rémy Vercoutre après le match sur OLPlay. On est en rémission et on va procéder étape par étape. C’est mieux parce qu’on a gagné mais c’est encore insuffisant. La meilleure des vitamines pour les sportifs professionnels c’est la gagne."

Samedi, l’OL a encore joué à se faire peur mais a assuré l’essentiel. Par les temps qui courent entre Rhône et Saône, une victoire même étriquée est toujours bonne à prendre.