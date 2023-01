Au lendemain de sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France, l’OL attend désormais de connaître son prochain adversaire. Le tirage au sort de ce tour aura lieu ce dimanche à 20h.

Après le cauchemar de la saison dernière et une exclusion de la compétition suite aux incidents de Charléty, l’OL a retrouvé avec succès la Coupe de France. Dans un Parc OL clairsemé, les joueurs de Laurent Blanc ont assuré le strict minimum face au FC Metz (2-1) et ont joué avec la boule au ventre jusqu’à la fin. Malgré une prestation encore en dedans, les Lyonnais sont qualifiés pour les 16es de finale de la coupe nationale et attendent désormais de connaitre leur prochain adversaire.

Ils n’auront pas à patienter bien longtemps puisque la FFF a programmé le tirage au sort de ce tour dès ce dimanche. Suite aux derniers matchs des 32es de finale en cette journée dominicale, les rencontres du tour suivant seront annoncées à partir de 20h. L’OL affrontera son prochain adversaire au Parc OL ou à l’extérieur le week-end du 21 janvier.