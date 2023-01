L’OL n’a pas tremblé face à Rodez pour son entrée en lice en Coupe de France féminine. Grâce à un très large succès, les Fenottes sont qualifiées pour les 8es de finale d'une compétition qui leur a échappé la saison dernière.

Le piège d’un match de reprise ne s’est pas refermé sur l’OL samedi à Rodez. Pendant que leurs homologues masculins ont eu toutes les peines du monde à se défaire du FC Metz, les Fenottes n’ont eu à souffrir de l’adversité dans l’Aveyron. Ayant fait le break après seulement huit minutes, l’OL s’est offert une promenade de santé à Rodez avec un large succès (8-0). "C’est toujours important de marquer et de signer de gros scores comme ça, a avoué Eugénie Le Sommer à OLPlay après la rencontre. On a pris du plaisir à jouer et à marquer autant de buts mais il faut continuer à travailler mais c’est toujours bon pour la confiance." Si la programmation de la FFF a fait qu’il a été impossible de suivre ce 16e de finale de Coupe de France féminine en direct, les Lyonnaises n’ont pas manqué de commencer l’année 2023 de la meilleure des manières.

L'OL éliminé par le PSG en 8es la saison passée

Grâce à ce succès en Aveyron, les joueuses de Sonia Bompastor ne sont déjà plus qu’à quatre rencontres d’un deuxième trophée cette saison après le Trophée des championnes. Eliminées dès les huitièmes la saison passée, les coéquipières de Le Sommer, auteure d’un doublé samedi, ont à coeur de revoir le nom de l’Olympique lyonnais sur le palmarès de la coupe. "C’est forcément un gros objectif de la saison parce que l’année dernière, on n’a pas réussi à aller chercher ce trophée donc on veut vraiment retrouver ce trophée et gagner la Coupe de France. On a passé la première étape, il y en a d’autres." Elles se comptent au nombre de quatre. Une finale qui semble si près et pourtant encore si loin.