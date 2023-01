OL - Médias : François Tixier (AFP) est l’invité de TKYDG

La victoire et la qualification de l’OL en 16es de finale de Coupe de France seront débrifées lundi à partir de 18h dans Tant qu’il y aura des Gones. Le journaliste François Tixier (AFP) sera l’invité de l’émission.

Comme chaque lundi à partir de 18 heures, "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur le match de l'OL. En ce début de semaine, TKYDG évoquera la victoire de l’OL contre le FC Metz (2-1) et la qualification pour les 16es de finale de Coupe de France avec son invité, le journaliste de l’AFP, François Tixier. Au menu de ce 9 janvier, un retour sera donc fait sur la prestation en demi-teinte des Lyonnais pour leur entrée en matière en coupe.

Un gros plan sera fait plus particulièrement sur la jeunesse lyonnaise plutôt à son avantage avec notamment le premier but en professionnel de Bradley Barcola. Ensuite, il sera temps de parler du déplacement à Nantes mercredi prochain pour la 18e journée de Ligue 1 ainsi que du mercato hivernal qui se poursuit. Enfin, notre consultant Nicolas Puydebois et François Tixier répondront à vos questions (que vous pouvez laisser dans l'espace commentaire) sur l'actualité rhodanienne.

Ce nouveau numéro de votre émission consacrée à l'OL sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.