Dans la douleur, l'OL a réussi à décrocher sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Satisfait de passer un tour de plus, Laurent Blanc a aimé le visage affiché par les jeunes mais regrette une fois de plus la fébrilité défensive de son équipe.

La qualification avant tout

"La chose la plus importante est de passer le tour. On peut s’apercevoir les premiers tours sont parfois très difficiles voire même plus. C’est aussi le charme de la Coupe de France, tout le monde a sa chance. Le match de ce soir, si vous n’arrivez pas à concrétiser votre domination comme on aurait dû en première mi-temps, vous vous retrouvez avec un match difficile. Même quand on a ouvert le score, il y a toujours 2-3 minutes qui sont importantes après le but parce qu’inconsciemment il y a un petit relâchement. C’est ce qu’il nous ait arrivé encore ce soir. Content parce que les joueurs font des efforts même si ça ne se voit peut-être pas. Se qualifier et gagner un match sont les choses les plus importantes et il faut savourer."

L'analyse du match

"On a joué avec nos armes. Je constate encore une fois que l’équipe alignée au début du match était très jeune mais je pense qu’on a pris le match par le bon bout. Après, offensivement, il y a eu 2-3 occasions qui auraient dû se convertir en but et je pense qu’on aurait eu un match différent. Mais quand on est dans une période comme celle de l’OL actuellement, tout est dans la difficulté. Ce (samedi) soir, ça passe. Quand vous perdez contre Clermont, ça ne passe pas. C’est la différence entre les deux matchs."

Du mieux dans l'état d'esprit

"Un mieux, oui, mais il n’y a pas que l’état d’esprit à améliorer. L’état d’esprit dépend de chacun. Il y a plusieurs choses à améliorer mais je pense que toutes les équipes ont quelque chose à améliorer dans certains compartiments de jeu. Je pensais qu’on allait réussir à faire un clean-sheet mais on n’y arrive pas. Vous allez me dire que le football est de marquer un but de plus que l’adversaire. On le fait, on marque mais j’aimerais bien qu’on arrive à gagner un match 1-0. Il faut essayer de ne pas en prendre surtout avec des matchs plus ou moins maitrisés. Il y a mauvais placement, un manque d’agressivité sur le porteur du ballon. Metz marque un super but mais il a eu le temps de regarder, de contrôler, de se mettre sur son pied gauche et de frapper. Ca fait beaucoup."

"On n'arrive pas à ne pas prendre de but"

Une fébrilité défensive inquiétante ?

"Ce (samedi) soir je suis satisfait de la victoire mais on analysera le match. On ne va pas se contenter de la simple victoire. On va analyser les bonnes et les mauvaises choses. Dans les mauvaises, il y a ce but. Et dans les bonnes, il y a deux buts."

Le match de Bradley Barcola

"Bradley peut jouer dans l’axe. Il a les qualités pour jouer dans l’axe et il aura une évolution de carrière qui pourra lui permettre de jouer dans l’axe. Il manque encore un peu de volume mais ce qu’il y a d’intéressant chez lui est qu’il va très vite avec cette nonchalance. Il peut jouer sur un côté et notamment faux-pied. Il a fait ce que j’attendais qu’il fasse avec un peu d’insouciance et ça me plait ça. Il joue, il ne réussit pas tout mais il joue. Il ne gamberge pas."

Deschamps prolongé jusqu'en 2026 avec les Bleus

"Bravo à lui. Il va battre le record ou alors il l’a déjà battu. 2026 ? Il est fort Didier. S’il y a de la longévité, c’est qu’il y a des résultats parce qu’un entraîneur ou un sélectionneur n’a pas de longévité s’il n’y a pas de résultat, vous le savez aussi bien que moi."