Coupe Gambardella : faux pas interdit pour l’OL à Pau (14h30)

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella, l’OL est encore en lice pour conserver son titre. Face à Pau, évoluant en Régional, les U18 lyonnais savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur.

Le tirage au sort a été des plus cléments, mais a en même temps mis une certaine pression à Eric Hély et ses joueurs. En héritant de Pau pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella, l’OL a tiré l’une des deux dernières formations de Régional présentes à ce stade de la compétition. Dans sa quête de conserver son titre, le club lyonnais ne pouvait espérer meilleur tirage pour avoir l’espoir de rejoindre le dernier carré. Seulement, favoris de cette confrontation, les coéquipiers de Mathys De Carvalho savent qu’ils n’ont pas le droit de se louper. À 14h30, dans un Nouste Camp qui sera acquis à la cause paloise, l’OL devra donc vaincre l’adversité et surtout ne pas être pris par la peur de mal faire.

Après avoir sorti Metz au tour précédent, Eric Hély pourra compter sur le retour de certains joueurs ce dimanche. Surclassés avec le groupe de National 2 lors du déplacement à Auxerre, Justin Bengui, Prince Mbatshi, Jérémy Mounsesse et Yacine Chaïb vont retrouver le groupe U18 avec la volonté de rejoindre Nantes ou Monaco au tour suivant. Le quart de finale contre Pau sera à suivre en direct sur votre site Olympique-et-Lyonnais à partir de 14h30, via la plateforme Youtube de la FFF.