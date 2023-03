Bleus : Karim Benzema (ex-OL) "va devoir s’expliquer"

Au lendemain d’une interview de Didier Deschamps sur les circonstances du départ de Karim Benzema du groupe France au Qatar, l’attaquant madrilène a réagi. L’ancien Lyonnais a promis de s’expliquer "pour le peuple".

De l’eau avait coulé sous les ponts et chacun avait mis de l’eau dans son vin pour permettre à l’équipe de France de bénéficier encore des services de Karim Benzema. À l’été 2021, Didier Deschamps avait créé la surprise en rappelant le futur Ballon d'Or 2022, presque six ans après sa dernière sélection et tous les ennuis extra-sportifs liés à cette absence. Néanmoins, les compteurs remis à zéro n’ont pas forcément duré très longtemps et la Coupe du monde 2022 au Qatar a signé un nouveau point de non-retour entre les deux hommes. Interrogé vendredi sur le départ de Benzema après sa blessure durant la préparation, Deschamps a remis de l’huile sur le feu, provoquant une réaction quasiment instantanée de Benzema, sous-entendant que le sélectionneur était un menteur.

Dans ce jeu du chat et de la sourire et après des messages plus énigmatiques les uns que les autres, Karim Benzema pourrait bien faire la lumière sur toute cette histoire. Ou du moins apporter sa version des faits. Dans un message posté sur son compte Instagram, l’ancien attaquant de l’OL, qui a pris sa retraite internationale en décembre dernier, a écrit qu’il "va devoir s’expliquer pour le peuple". Affaire à suivre donc dans un énième épisode de l’histoire controversée de Karim Benzema avec l’équipe de France.