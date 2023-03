A l’occasion de la sortie de son autobiographie "Chaque jour se réinventer", Jean-Michel Aulas ira à la rencontre des supporters de l’OL. Une séance de dédicaces est prévue le 15 mars prochain à la boutique du Parc OL.

35 ans de présidence faits de hauts et de bas. Depuis 1987, Jean-Michel Aulas a traversé de nombreuses épreuves à la tête de l’OL. Ayant récupéré le club en D2, le président a fait du club lyonnais l’une des formations les plus respectées de France et d’Europe dans les années 2000. Si les résultats sont en berne depuis 2012, Jean-Michel Aulas reste l'une des grandes figures de l’OL et de sa réussite.

Depuis le 8 mars, une autobiographie "Chaque jour se réinventer" retraçant le parcours du président Aulas est disponible dans toutes les librairies. Après avoir participé à une conférence-débat jeudi à l’Institut Lumière, le président lyonnais ira à la rencontre des fans de l’OL le 15 mars prochain. Une séance de dédicaces est en effet prévue à la boutique du Parc OL mercredi entre 17h et 18h. L’occasion peut-être d’échanger aussi sur le futur du club.