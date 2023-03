OL - Ligue 1 : un point au goût de victoire mais…

Dejan Lovren face à Jonathan David lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Satisfait d’avoir recollé au score après avoir accusé deux buts de retard, l’OL a fêté ce point du nul contre Lille comme une victoire. Pourtant, avec 40 points, le club lyonnais n’a clairement pas fait une bonne opération.

Certains verront deux points de perdus contre un concurrent direct, d’autres un point de gagné après avoir eu toutes les peines du monde contre Lille. Vendredi soir, après les 98 minutes jouées dans le nord, les joueurs de l’OL avaient plutôt le sourire, soulagés d’avoir su réagir après avoir été menés 2-0 puis 3-1 à dix minutes du terme. Sans dire que ce nul (3-3) avait un goût de victoire, les Lyonnais avaient apprécié la force de caractère qu’ils avaient réussi à mettre pour retourner la situation.

Ils ne sont d’ailleurs pas passés loin de prendre les trois points sans un duel perdu par Moussa Dembélé ou une volée trop croisée d’Alexandre Lacazette. Entre les trois points qui auraient pu tomber et le zéro pointé qui pendait au nez, la poire a presque été coupée en deux avec ce nul. Au classement, l’OL a gagné provisoirement deux places en repassant devant Reims et Lorient avec 40 unités. Seulement, dans la course à l’Europe, les hommes de Laurent Blanc pourraient encore prendre du retard sur la 5e place suivant les résultats de cette 27e journée.

Une chose est sûre, ce total de points est loin des exigences lyonnaises et représente l’un des pires du 21e siècle entre Rhône Saône. Sur les 25 dernières années, seule la saison 2015-2016 a été la moins prolifique après 27 journées (39 points). L’OL avait ensuite fini en boulet de canon avec 65 points au compteur et une deuxième place au classement. Une autre époque alors que les Lyonnais accusent provisoirement 15 longueurs de retard sur l’OM, dauphin du PSG.