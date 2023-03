Sonia Bompastor qui dirige l’entraînement du groupe professionnel de l’OL féminin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Alors que leur nom revient souvent pour prendre la tête des Bleues, Sonia Bompastor et Camille Abily sont pour l'instant en poste à l'OL. Mais Jean-Michel Aulas n'a pas fermé la porte.

Un poste vacant est à pourvoir. Depuis jeudi et l'éviction de Corinne Diacre du banc de l'équipe de France, se pose la question de l'identité de l'entraîneur(e) qui lui succédera. Plusieurs noms sont cités çà et là, Gérard Prêcheur (PSG), Eric Blahic (ancien adjoint de Diacre), Patrice Lair (Bordeaux), Fabrice Abriel (Fleury), mais aussi Sonia Bompastor et Camille Abily, actuellement en poste à l'OL.

Aulas : " Il faut savoir partager"

A ce sujet, Jean-Michel Aulas, qui était impliqué dans les dernières discussions sur le dossier, est loin d'avoir mis son veto au départ des deux anciennes joueuses. "L'intérêt des techniciens passe avant le club si c'est en ligne avec l'intérêt national de la sélection. Il faut savoir partager, a-t-il confié à L'Equipe. Je n'ai pas réfléchi car la question ne s'est pas posée aujourd'hui. Mais si c'était le cas, évidemment que la porte serait entrouverte."

Néanmoins, l'Olympique lyonnais aimerait conserver les deux entraîneures, qui ont donné satisfaction depuis leur nomination. Vincent Ponsot nous avait d'ailleurs indiqué dans "Tant qu'il y aura des Gones" que "les discussions (pour une prolongation) avaient commencé. On souhaite qu’elles restent avec nous.” Il faut en effet rappeler que leur bail dans le Rhône se conclut à la fin de la saison en cours.