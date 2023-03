OL : Lovren veut rester "positif" dans la course à l'Europe

Si via la Ligue 1, l'ampleur de la tâche semble trop importante, Dejan Lovren veut encore croire à une bonne fin de saison de l'OL pour accrocher l'Europe.

L'Olympique lyonnais sera-t-il privé d'Europe une deuxième saison de suite ? Impossible de répondre aujourd'hui à cette question, même si la 10e place occupée aujourd'hui ne plaide pas en sa faveur. Mais l'OL a encore une demi-finale de Coupe de France à disputer, ce qui pourrait sauver sa saison. Les partenaires de Dejan Lovren comptent dans le même temps sept longueurs de retard sur Rennes (5e), un déficit compliqué à combler, même si cela reste mathématiquement possible.

"Ce sera difficile car les concurrents vont jouer aussi pour ça"

Les joueurs, dont Rémy Riou et Johan Lepenant, mais aussi le défenseur croate, veulent encore y croire. "Je suis toujours positif. Il reste encore beaucoup de points à prendre. Si on regarde les derniers matchs, on a raté des opportunités à Auxerre (2-1) et à Lorient (0-0). Avec cinq unités de plus, le classement serait différent. Mais c'est comme ça, on ne va pas pleurer, a assumé Lovren. On doit garder un bon état d'esprit. Et il y a toujours la Coupe de France. Il reste pas mal de matchs à gagner et ça commence face à Lille. Ce sera difficile, c'est sûr, car les équipes devant nous vont jouer aussi pour ça."