OL - Johann Lepenant : "On a trop fait tourner en 1re mi-temps"

De nouveau titulaire aux côtés de Maxence Caqueret, Johann Lepenant a encore fait parler son volume de jeu. Néanmoins, le milieu a regretté le manque de verticalité du jeu de l’OL en première mi-temps.

Il était certes un peu tard pour faire la sieste, mais pour ceux qui avaient du sommeil à rattraper dimanche après-midi, la première mi-temps entre l’OL et Lorient (0-0) a clairement servi de somnifère. Avec seulement trois tirs cadrés au cumulé entre les deux formations, le spectacle n’était clairement pas au rendez-vous pour les supporters lyonnais présents à Décines et ceux devant leur téléviseur. Comme ils s’y attendaient, les Lyonnais sont tombés sur un bloc compact lorientais et n’ont pas réussi à trouver la brèche, la faute à une possession stérile (56%) à la manière d’une équipe de handball. "On a beaucoup eu le ballon. On savait que Lorient jouait en contre. Et nous, on n’a pas su se procurer trop d’occasions en 1re période. On faisait beaucoup tourner, a regretté Johann Lepenant en zone mixte après la rencontre. En 2e, on était plus verticale, on s’est procuré plus d’occasions. Il a manqué la finition, la justesse dans les derniers mètres. Défensivement, on n’a pas été mis tant que ça en danger."

"10e, ce n'est pas la place de l'OL"

Bien plus entreprenant en seconde mi-temps quant Rayan Cherki a été plus trouvé dans le cœur du jeu, mais sans vrai fil conducteur, l’OL a poussé et a eu les occasions pour percer la muraille des Merlus. Mais quand le cadre ne s’est pas dérobé sur des tentatives de Cherki et Barcola, c’est Vito Mannone qui a joué les sauveurs face à deux coups de casque de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Les occasions, l’OL les a eues, mais ne les a pas concrétisées. "On avait les moyens de faire quelque chose et de gagner ce match. On fait une meilleure 2e période en allant un peu plus vers l’avant. Mais malheureusement, on n’est pas parvenu à marquer ce but, a poursuivi l’ancien Caennais qui a enchaîné une nouvelle titularisation. On est 10e, ce n’est pas la place de l’OL. Après, on n’est pas largué. À nous de gagner les prochains matches. Il faut faire une série."

Ce discours, les Lyonnais le tiennent depuis bien trop longtemps malheureusement et les munitions s'amenuisent au fil des semaines et journées.