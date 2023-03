Ligue 1 : Igor Tudor (OM) se paye l’OL et son classement

Vainqueur de Rennes dimanche en clôture de la 26e journée, l’OM a repris quatre points d’avance sur la 3e et 4e place. Critiqué après l’élimination en Coupe de France, Igor Tudor a défendu son bilan et prenant l’OL comme exemple.

Ce lundi, dans votre émission "Tant qu’il y aura des Gones", il sera question de la place qu’occupe actuellement l’OL dans le paysage du football français. Incapable de gagner le moindre trophée depuis dix ans, le club lyonnais en a peut-être l’opportunité cette saison avec la Coupe de France. Encore faut-il passer les demi-finales contre Nantes avant de remporter une potentielle finale le 29 avril prochain ? Le rêve d’être européen ne semble désormais plus que jouable dans cette compétition après le nul (0-0) concédé contre Lorient, dimanche. L’OL a certes repris un petit point dans la course à la 5e place mais se retrouve aujourd’hui en 10e position… En plein dans le ventre mou du championnat, l’OL a-t-il perdu de son standing ?

En soufflant le chaud et le froid, Laurent Blanc ne veut pas forcément en entendre parler, tout comme la direction mais force est de constater que le club rhodanien ne fait plus vraiment peur. Les équipes ne viennent plus au Parc OL avec la boule au ventre et la sortie médiatique d’Igor Tudor dimanche soir après Rennes - OM est elle lourde de sens. Critiqué après l’élimination du club marseillais en Coupe de France contre le FC Annecy, le coach croate a rectifié le tir à Rennes (0-1) avant de lâcher une balle perdue en direction de l’OL. "On fait une saison fantastique. La Coupe de France ? Je ne peux pas dire que les joueurs n'en voulaient pas, qu'ils ont fait un mauvais match et que l'autre équipe (FC Annecy) ne méritait pas mais c'est arrivé, c'est le football, a déclaré Tudor sur Prime Video. A part Lyon, toutes les grosses équipes sont sorties et encore l'OL est dixième."

L’OL rentré dans le rang ? Rendez-vous ce lundi à 18h pour en débattre avec l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones".