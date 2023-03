OL - Académie : les résultats du week-end

Week-end faste pour les équipes de l’OL Académie. Aucune défaite au compteur et un carton plein chez les féminines.

Il n’a manqué qu’une victoire de la réserve masculine de l’OL sur la pelouse d’Auxerre, samedi, pour que le centre de formation lyonnais face un carton plein ce week-end. Malgré tout, le point ramené (0-0) par les joueurs de Gueïda Fofana a clairement un goût de succès dans la course au maintien face au cinquième de la poule C de National 2. Délesté de quelques éléments montés à l’étage supérieur, le groupe des U19 d’Eric Hély a lui parfaitement préparé son quart de finale de la Coupe Gambardella à Pau en prenant le meilleur sur le Puy Foot 43 dimanche (2-0). Les jeunes Lyonnais reviennent à six points de la deuxième place, mais la qualification pour les play-offs reste plus que compliquée à aller chercher.

Ce ne sera pas un problème pour les U17 en tout cas. Samedi, les joueurs d’Amaury Barlet n’ont fait qu’une bouchée de Besançon (4-0) et caracolent toujours en tête de leur groupe. La tête, les U16 l’ont également gardée ce week-end en R1 après une petite frayeur (2-3) sur la pelouse de Clermont, pourtant avant-dernier du championnat. Les jeunes Lyonnais restent sur la pression de l’AS Saint-Priest avec une égalité de points (27) mais une différence de buts favorable. C’est d’ailleurs ce qui coûte la place de leader aux U19 féminines qui restent toujours invaincues dans la phase Elite du championnat de France.

En allant s’imposer 3-1 sur la pelouse du FC Nantes grâce notamment à un doublé de Liana Joseph, les coéquipières d’Alice Marques ont signé un troisième succès en quatre rencontres. Avec 10 points au compteur, les jeunes Lyonnaises ne doivent leur deuxième place qu’à la différence de buts avec le PSG qui a livré un vrai festival offensif contre l’AS Saint-Etienne (8-1). Une large victoire qui permet aux Parisiennes de prendre les commandes. Pour terminer, la réserve des Fenottes n’a laissé aucun espoir aux voisines berjalliennes dimanche. Avec une victoire 3-0, l’OL poursuit son sans-faute avec 15 victoires en autant de matchs.