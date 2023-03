L’OL a toujours autant de mal face au Top 10 de Ligue 1

Désormais 10e de Ligue 1, l’OL n’a pris qu’un point contre Lorient. Depuis le début de la saison, les Lyonnais payent leur incapacité à faire des résultats contre le haut du panier.

Le rendez-vous des occasions manquées. Contre Lorient (0-0), l’OL a pêché dans la zone de vérité avec des mises en échec de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso ou des cadres qui se sont dérobés pour Bradley Barcola et Rayan Cherki. Avec cette inefficacité offensive, c’est également le rêve de prendre trois points qui s’est envolé dimanche sur la pelouse du Parc OL. À l’heure où Laurent Blanc ne voulait pas faire une croix sur la Ligue 1 pour seulement se concentrer sur la Coupe de France, le club rhodanien a grillé un énième joker et encore manqué un virage qui pouvait être déterminant dans sa saison en championnat.

En ne prenant qu’un point, l’OL a reculé dans la hiérarchie (10e) alors que l’objectif dominical était avant tout de passer devant les Merlus avec une victoire et de reprendre deux points sur Lille et Nice et trois potentiels sur Rennes avant leur match contre l’OM plus tard dans la soirée. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu et cela vient confirmer les difficultés lyonnaises de la saison face aux équipes du haut du classement.

Avec ce nul, les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont désormais pris 9 points lors de leurs confrontations contre les équipes du Top 10 actuel en championnat. L’OL est tout simplement le bonnet d’âne de cette première partie de tableau, bien loin du PSG et ses 24 points pris. En étant 10e, le constat est forcément celui d’une saison ratée, mais ne pas réussir à prendre des points contre des concurrents directs a logiquement un impact dans la course à l’Europe…