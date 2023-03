OL : Bompastor l’assure, Hegerberg "est proche d’un retour"

Sonia Bompastor et Ada Hegerberg lors d’Hacken – OL (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Absente depuis septembre, Ada Hegerberg poursuit jour après jour son retour en forme. Ayant repris l’entraînement sans contact, l’attaquante norvégienne est proche de retrouver le groupe de l’OL.

Le temps commence à se faire long, beaucoup trop long pour les supporters lyonnais. À l’heure où l’OL a attaqué un mois de mars intense depuis samedi, les fidèles des Fenottes attendent plus que jamais le retour d’Ada Hegerberg, et potentiellement celui de Catarina Macario même si les nouvelles de l’avancée de la rééducation de l'Américaine se font rares. Pour l’attaquante norvégienne, les mises à jour se font plus nombreuses, surtout depuis quelques semaines. Après avoir essentiellement travaillé individuellement, la Ballon d’Or 2018 est désormais présente quotidiennement à Décines et fait des apparitions de temps à autre avec le groupe lyonnais, pour le plus grand plaisir des supporters.

Seulement entre septembre, date de sa blessure en sélection, et mars, les mois sont longs et dans l’environnement lyonnais, le retour d’Ada Hegerberg est forcément attendu avec la Ligue des champions en approche. "Ada a effectué quelques séances avec nous et pu retrouver des sensations devant le but cette semaine, a confié Sonia Bompastor à nos confrères du Progrès. Elle n’est pas encore à 100 %, mais elle avance bien. Son retour est proche."

Touchée aussi bien physiquement que moralement au moment de sa blessure, Ada Hegerberg voit enfin le bout du tunnel et n’a en tout cas rien perdu de son sens du but comme ont pu le capter les images du club. Ne reste plus qu’à la voir avec la tunique lyonnaise pour une première dans cette saison 2022-2023.