OL : Ada Hegerberg retouche le ballon de manière individualisée

A l’heure de la trêve internationale, Ada Hegerberg poursuit son travail individuel. L’attaquante de l’OL retouche le ballon, de quoi laisser espérer une reprise dans le groupe d’ici peu.

Pendant que 14 de ses coéquipières ont plié bagage pour rejoindre leur sélection, Ada Hegerberg ne participera pas au Tournoi de France à partir de mardi. Absente depuis septembre, l’attaquante est encore loin de penser à un match avec la Norvège. Son objectif en sélection reste la Coupe du monde, mais à l’heure actuelle, ce qu’elle souhaite avant tout est de retrouver les terrains avec l’OL. Chaque jour qui passe la rapproche un peu plus de cette mission. Il est encore trop tôt pour dire exactement à quel moment l’attaquante reprendra avec le groupe lyonnais, mais ça n’a jamais été aussi proche.

Quand les Fenottes restées à Lyon durant cette trêve ont eu le droit à des exercices de renforcement et d’explosivité ce mardi, Ada Hegerberg continue son travail en marge du groupe avec la sourire. Cela reste encore de manière individualisée, mais elle a de nouveau rechaussé les crampons et poursuit son travail avec le ballon qui doit la mener à un retour, comme capté par les images du club. Il y a un peu plus de deux semaines, Sonia Bompastor avait annoncé que la Ballon d’Or "avance bien, mais qu’elle en saura plus d'ici à 10-15 jours, avec une reprise possible sur le terrain." Les tests ont l’air de s’être avérés concluants. Ne reste plus qu’à attendre désormais un retour avec l’ensemble des Fenottes.