OL : cinq Fenottes finalistes pour le onze de l’année FIFA

Christiane Endler, Ellie Carpenter, Wendie Renard, Amandine Henry et Ada Hegerberg font partie des 23 finalistes du Women's FIFA FIFPRO. Le onze de l’année 2022 sera dévoilé le 27 février.

Il y a des absences qui interpellent comme celles de Selma Bacha et Catarina Macario mais les joueuses de l’OL restent en nombre. Pour le onze de l’année de la FIFA, la FIFPRO a dévoilé les 23 finalistes encore en lice pour faire partie de l’équipe-type de 2022 et il reste encore cinq Fenottes. Christiane Endler, Ellie Carpenter, Wendie Renard, Amandine Henry et Ada Hegerberg font en effet partie cette liste dont le verdict sera dévoilée le 27 février prochain.

Comme pour la cérémonie du Ballon d'Or, l'OL n'est pas vraiment mis en avant par les votes et n'est pas le club le plus représenté. En effet, avec huit joueuses, le FC Barcelone a encore les faveurs sur les votes des 6043 joueuses de 60 pays avec notamment la présence d'Alexia Putellas, double tenante de Ballon d'Or. Il faudra attendre le 27 février pour voir combien de Lyonnaises auront les honneurs du onze de l'année mais à première vue, Christiane Endler et Wendie Renard sont celles qui ont le plus de chance d'en faire partie...