OL : le programme international des Fenottes

Après une semaine d’entraînement à Lyon, les joueuses de l’OL retenues en sélection ont mis les voiles. Découvrez le programme international des Fenottes durant cette trêve.

Après avoir partagé une dernière fois une séance avec une centaine de supporters mercredi dernier, certaines joueuses de l’OL ont quitté Décines pour rejoindre leur sélection. Lindsey Horan et Vanessa Gilles avaient pris les devants depuis la semaine dernière, mais ce sont finalement 14 Fenottes qui vont manquer à l’appel ces prochains jours au centre d’entraînement de l’OL.

Il y aura le Tournoi de France d’un côté pour l’équipe de France (Wendie Renard, Delphine Cascarino) et le Danemark (Signe Bruun), la SheBelieves Cup pour les Etats-Unis et le Canada. Et d’autres rencontres plus amicales pour les Néerlandaises ou Allemande (Däbritz). Dans cette trêve de février, celle qui a le plus à gagner ou à perdre n’est autre que Christiane Endler. La gardienne chilienne joue une place à la prochaine Coupe du monde et va devoir se sortir du piège sénégalais ou haïtien le 22 février prochain.

Le programme des Lyonnaises :

Renard et Cascarino - Equipe de France

France - Danemark, le 15 février, à 21h10

France - Uruguay, le 18 février, à 21h10

France - Norvège, le 21 février, 21h10

Bruun - Danemark

France - Danemark, le 15 février, à 21h10

Danemark - Norvège, le 18 février, à 18h

Danemark - Uruguay, le 21 février à 18h

Horan - USA

Etats-Unis - Canada, le 17 février, à 1h

Etats-Unis - Japon, le 19 février, à 21h30

Etats-Unis - Brésil, le 23 février, à 1h

Gilles - Canada

Canada - USA, le 17 février, à 01h

Brésil - Canada, le 20 février, à 00h30

Canada - Japon, le 22 février, à 22h

Cayman - Belgique

Italie - Belgique, le 16 février, à 17h45

Belgique - Corée du Sud, le 19 février, à 19h15

Angleterre - Belgique, le 22 février, à 20h45

Endler - Chili

Argentine - Chili, le 17 février (amical)

Chili - Sénégal ou Haïti, le 22 février

Van de Donk, Damaris - Pays-Bas

Pays-Bas - Autriche, le 17 février, à 18h

Autriche - Pays-Bas, le 21 février, à 18h

Däbritz - Allemagne

Irlande - Allemagne, le 17 février, à 17h

Allemagne - Suède, le 21 février, à 18h15

Sombath, Benyahia, Becho - Equipe de France U23

France - Etats-Unis : le 17 février, à 15h

France - Etats-Unis, le 20 février, à 11h

Holmgren - Suède U23

Pays-Bas - Suède, le 16 février

Italie - Suède, le 20 février