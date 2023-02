En participant activement à la victoire de l’OL contre Lens, Anthony Lopes a fait son travail. Avec 170 succès en Ligue 1 depuis ses débuts, le gardien est devenu le 3e joueur le plus victorieux du club lyonnais en championnat, devant Sidney Govou.

Depuis quelques rencontres, il a un peu moins de travail qu’à l’accoutumée et pourtant, Anthony Lopes réussit à se montrer décisif quand il le faut. Dimanche soir, face à Lens, le portier lyonnais a sorti un gros arrêt pour repousser la frappe lourde de Sekou Fofana. De retour à son meilleur niveau, Lopes peut briller sans avoir à se montrer omniprésent tout au long d’un match. Tout n’est pas encore parfait défensivement avec un nouveau but encaissé sur une frappe imparable, mais il y a du mieux. Ayant retrouvé Dejan Lovren qu’il avait connu à ses débuts en pros, Anthony Lopes est plus serein et continue à marquer de son nom l’histoire de l’OL.

Le plus victorieux à la fin de son contrat en 2025 ?

En prenant le meilleur sur les attaquants lensois et en voyant Rayan Cherki offrir la victoire aux Lyonnais, l’international portugais a signé la 170e victoire de sa carrière en Ligue 1 avec l’OL. Ce succès lui permet de supplanter Sidney Govou (169) et de devenir le troisième joueur le plus victorieux de l’histoire du club lyonnais. Avec un contrat qui s’étire jusqu’en juin 2025, Anthony Lopes pourrait bien monter sur la plus haute marche détenue par Grégory Coupet. Le septuple champion de France a 209 victoires à son compteur en championnat tandis que Fleury Di Nallo, passé au centre d’entraînement la semaine dernière, voit Lopes se rapprocher avec 182 succès.